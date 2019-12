Sport

Rimini

| 17:20 - 27 Dicembre 2019

Kenneth Van Ransbeeck ha risolto il contratto col Rimini.





Il Rimini F. C. comunica l’avvenuta risoluzione consensuale del rapporto con Kenneth Van Ransbeeck, centrocampista classe '94. A Kenneth il ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrati durante l'esperienza in biancorosso e l'augurio per un futuro professionale e personale ricco di soddisfazioni. Nelle prossime ore il centrocampista sarà annunciato dal Taranto. Intanto venerdì la squadra ha ricominciato la preperazione al Romeo Neri.