Morto in solitudine da almeno un mese, 50enne trovato in casa nel riminese

Cronaca

Cattolica

| 16:46 - 27 Dicembre 2019

Carabinieri e Vigili del Fuoco, foto di repertorio.

Il cadavere di un 50enne è stato trovato dai Carabinieri alll'interno della sua abitazione, questa mattina (venerdì 27 dicembre) a Cattolica. Il dramma della solitudine è stato scoperto dal personale dell'Arma, allertato dai familiari, che non avevano più notizie dal parente da circa un mese, anche se questi viveva nello stesso palazzo della sorella. I Carabinieri hanno fatto irruzione assieme ai vigili del fuoco, trovando la salma in decomposizione del padrone di casa. Dagli accertamenti del medico patologo la morte risulta per cause naturali.