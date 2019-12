Incendio in Alta Valmarecchia: 350 rotoballe di fieno in fiamme in un'azienda agricola

Cronaca

Pennabilli

| 16:33 - 27 Dicembre 2019

Le fiamme all'interno del capannone adibito al deposito di rotoballe di fieno.

Momenti di concitazione questa mattina (venerdì 27 dicembre) a Miratoio di Pennabilli, in Alta Valmarecchia, dove è scoppiato un grosso incendio in un deposito di fieno di un'azienda agricola. L'allarme è scattato intorno alle 12.18: a prendere fuoco circa 350 rotoballe di fieno. Le fiamme si sono propagate per i 300 mq della struttura e anche in un secondo capanno adibito a deposito attrezzi. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre di Novafeltria e due da Rimini: le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza della struttura sono ancora in corso. Al termine saranno accertate le cause dell'incendio.