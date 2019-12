Ponte di Verucchio: lunedì tavolo in Regione per presentare le soluzioni

Attualità

Verucchio

| 13:43 - 27 Dicembre 2019

Ponte Verucchio.

Tecnici della Provincia al lavoro per trovare una duplice soluzione al problema causato alla viabilità dalla chiusura del Ponte di Verucchio. Una prima soluzione provvisoria (tra le ipotesi c'è anche quella di un ponte Bailey o ponte militare, formato da travi reticolari d'acciaio e assi di legno) e una seconda soluzione definitiva. Nelle prossime ore sarà perfezionato il piano da presentare lunedì prossimo in un tavolo convocato in regione, alla presenza del presidente della giunta regionale Stefano Bonaccini e dell'assessore Paola Gazzolo. I cittadini stanno reclamando una soluzione al più presto: dopo l'epifania, con la riapertura delle scuole, di ogni attività e industria, c'è il rischio di una Marecchiese congestionata dal traffico, oltre ai disagi per chi deve optare per un tragitto più lungo per raggiungere il posto di lavoro.