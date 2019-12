Misano: anche il sindaco Piccioni tra i temerari tuffatori per il bagno in mare con Babbo Natale

Attualità

Misano Adriatico

| 13:13 - 27 Dicembre 2019

Un momento dell'edizione 2018 del bagno in mare natalizio.

Un tuffo in mare, in compagnia di Babbo Natale, per salutare il 2019 e dare il benvenuto al nuovo anno in arrivo. Si rinnoverà domani (sabato 28 dicembre) alle 11:30, a cavallo tra Natale e Capodanno, il tradizionale bagno in mare con Babbo Natale nella spiaggia libera antistante Piazzale Roma a Misano Adriatico. In aumento, rispetto agli anni passati, i partecipanti: già 60 i temerari che hanno dato la propria adesione, ma le iscrizioni potrebbero salire nelle prossime ore. Tra questi anche il primo cittadino di Misano Adriatico, Fabrizio Piccioni, che insieme a Santa Claus e a tanti concittadini sfiderà il freddo e si concederà un tuffo nelle fredde acque di Misano. Al termine, per rifocillarsi, panettone e vin brulé per tutti e dolciumi per i più piccoli.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Misano Adriatico insieme alla Fondazione aMisano, alla Cooperativa Bagnini e al Consorzio Servizio Spiaggia con l’assistenza della Croce Adriatica, rientra nell’ambito del programma “Natale a Misano”.



E’ ancora possibile visitare i presepi artistici: quello meccanico in via Boito (a cura di Ferdinando Righetti) e a Scacciano nei locali ex scuola materna (a cura di Valter Meluzzi). Le vetrine di via della Repubblica espongono i presepi artistici (a cura di Anna, Carla e Ivana Tacchi) e a Belvedere il Presepe in Piazza De Chirico.



Infine, fino a domenica, nel Centro di Quartiere di Misano Cella prosegue la tombola natalizia, in programma dalle 21:00.