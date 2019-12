Elezioni regionali: ecco i candidati riminesi del Movimento Cinque Stelle

Attualità

Rimini

| 12:21 - 27 Dicembre 2019

Da sinistra Francesca Fratta e Davide Ghinelli.

Sabato 28 dicembre Simone Benini, candidato per il Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Emilia Romagna, sarà a Rimini per incontrare cittadini e attivisti e raccogliere le istanze del territorio. L'appuntamento è alle ore 17 al punto informativo del Movimento 5 Stelle, in Corso D'Augusto angolo via Cairoli.

Saranno presenti i candidati alle regionali della circoscrizione di Rimini, Davide Ghinelli, Ilaria Livi, Luigi Delli Paoli, Francesca Fratta, e i senatori M5S Giuseppe Pisani (Commissione Sanità del Senato) e Marco Croatti.