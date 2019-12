Volley femminile A2: quattordicesima vittoria per l'Omag

Sport

San Giovanni in Marignano

| 20:08 - 26 Dicembre 2019

Quattordicesima vittoria stagionale per l'Omag.

Davanti alle quasi 600 presenze del Palamarignano, nel giorno di Santo Stefano e quinta giornata di ritorno della regular season, la Omag festeggia la vittoria numero quattordici del campionato di volley A2 Femminile 2019/2020 regolando con un convinto 3-0 le azzurrine del Club Italia Crai. Grande attenzione sia in attacco che in difesa e tanta generosità. Partita mai in discussione con le ragazze capitanate da Saguatti che hanno spinto al massimo e, appena hanno rallentato un attimo, come nel 3° set, hanno permesso alle ospiti di rientrare in parte nel match. Per il resto è stato un continuo bombardamento nella parte di campo avversaria. E’ festa, dunque, al “Palamarignano” con il grande pubblico che a fine gara ha applaudito alla grande le proprie beniamine.

La Omag ha letteralmente dominato dall’inizio alle fine.



Saja schiera la formazione tipo, con Battistoni in regia, Decortes opposto, Gray e Lualdi centrali, Saguatti e Pamio di banda e Bresciani libero. Bellano risponde con Pelloia in regia, Frosini opposto, Nwakalor e Graziani al centro, Bassi e Gardini in posto 4 e Panetoni libero.

Parte col turbo la Omag. Decortes e Gray mettono in difficoltà la ricezione delle azzurrine e si è sul 8-2 quando Bellano ferma il gioco. Funziona tutto alla perfezione per Saguatti e compagne: il muro marignanese sporca tutti gli attacchi e Battistoni può mandare a segno le proprie attaccanti. Bellano cerca di mettere ordine e richiama il tempo (13-5). Il Club Italia sembra aver preso fiducia e rosicchia qualche punto ma i troppi errori gratuiti lasciano ampio spazio alla fuga marignanese (20-12). Quando Lualdi infila una serie vincente al servizio sono 12 i set point che vengono chiusi al primo tentativo da Gray (25-12).



Il secondo parziale inizia con Gray che mette subito in difficoltà la difesa avversaria con una serie di servizi efficaci (5-1). Le azzurrine riprendono fiducia e pareggiano a quota 6. Intanto Bellano inserisce Monza in regia al posto di Pelloia. Pamio e Decortes spingono sull’acceleratore e la Omag si prende un piccolo break. Bellano chiama il time out (11-7). Il set continua con cambio palla regolare fino al 18-15. Bellano chiama il time out dopo l’ennesimo errore delle sue 19-15. Il club Italia accorcia ancora con due bei muri (20-18). Ci pensa una super Pamio a ristabilire le distanze (22-18). L’errore al servizio di Gardini regala 4 set point alla Omag. Decortes chiude al primo tentativo (25-20).



Nel terzo le ragazze di Bellano prendono fiducia e si portano avanti con un parziale importante e Saja chiama a sé il gruppo (5-10). La Omag recupera ed è un ace di Gray a ristabilire la parità 12-12. La Omag vuol far suo questo set e mette il turbo. Battistoni distribuisce il gioco su tutti i fronti ed il break è servito Bellano chiama time out (19-15). Le azzurrine si affidano al buon momento di Frosini per accorciare le distanze e costringere Saja a chiamare time out. Intanto Pelloia ha ripreso posto in regia (22-19). L’errore al servizio di Bonelli e l’ace di Gardini fanno temere per il finale di set (23-22), poi Gardini sbaglia il servizio e Saguatti non perdona (25-22).



Il tabellino

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO - CLUB ITALIA CRAI 3-0



OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Pamio 11, Gray 4, Decortes 21, Saguatti 7, Lualdi 7, Battistoni, Bresciani (L), Bonelli. Non entrate: Mazzon, Coulibaly, De Bellis, Pinali, Mandrelli(L). All. Saja, vice Zanchi.

CLUB ITALIA CRAI: Populini, Graziani 6, Pelloia 1, Gardini 11, Nwakalor 2, Frosini 10, Panetoni (L), Kone 6, Monza 1, Bassi 4, Sormani, Marconato (L). Non entrate: Ituma, Trampus. All. Bellano, vice Fanni.