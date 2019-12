Attualità

| 15:25 - 26 Dicembre 2019

Rifiuti abbandonati in zona Gaiofana.

Un nostro lettore segnala una situazione di degrado per abbandono di rifiuti in zona Gaiofana a Rimini. Le foto si riferiscono alla situazione "dal 24 dicembre al 26 dicembre) in via Manzi. Scrive il lettore: "Nonostante numerose segnalazioni per far aumentare i cassonetti nessuno fa niente".