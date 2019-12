Ponte di Tiberio transitabile solo per i pedoni, Comune di Rimini: "reazioni positive"

Attualità

Rimini

| 18:39 - 26 Dicembre 2019

Il ponte di Tiberio (dalla pagina Facebook del Comune di Rimini).

Giovedì 26 dicembre il centro storico di Rimini è stato preso d'assalto da tanti cittadini e visitatori. E' stato il terzo giorno di chiusura al traffico veicolare del ponte di Tiberio e il grande afflusso di persone ha spinto il comando di Polizia Municipale, di concerto con l'assessorato alla Municipale, a presidiare il passaggio pedonale sulla via circonvallazione occidentale. L'assessore Sadegholvaad conferma: "Reazioni positive alla chiusura del ponte di Tiberio e oggi abbiamo avuto veramente un afflusso straordinario di persone in centro". Ma è ancora presto per parlare di pedonalizzazione definitiva del ponte e non solo perché c'è un'altra dozzina di giorni di sperimentazione, serviranno infatti altri giorni di test, ma nei feriali. "Però il test di oggi è stato importante, visto 'l'assalto' al centro storico di persone", commenta l'assessore.