Capodanno 2020, i migliori eventi nel riminese. Cosa fare a San Silvestro

| 13:30 - 26 Dicembre 2019

Coez sarà la figura di spicco dei festeggiamenti di Capodanno a Rimini.

Dove festeggiare l'arrivo del 2020? ecco una selezione dei principali eventi a Rimini per dare l'addio al 2019 e accogliere il nuovo anno.



IN EVIDENZA



A piazzale Fellini di Rimini il concertone di capodanno con il cantautore Coez. Il cantautore italiano arriverà in piazzale Fellini con la sua storica band e le hit che hanno fatto la sua storia musicale tra rap e pop (Ali Sporche, Lontana da me, E yo mamma, Siamo morti insieme, La musica non c’è, Le Luci della città) fino ai brani della più recente produzione discografica, per oltre due ore di musica. Leggi la notizia completa.



La festa di Capodanno nel centro storico di Rimini fra Piazza Cavour e Piazza Malatesta. Un club a cielo aperto diffuso, dove le storiche discoteche e i loro deejay si riuniscono per dar vita ad una serata speciale nell’atmosfera dei club degli anni ’80 e ’90 con i Planet Funk, Ricky Montanari, Daniele Baldelli e dj Cirillo. Leggi la notizia completa.



MUSICA



Per il capodanno, Riccione Ice Carpet ospita tre giorni di spettacoli, concerti e dj set con Deejay On Ice, la “winter edition” di Deejay On Stage, che per il terzo anno consecutivo trasforma il centralissimo piazzale Ceccarini in un dance floor a ingresso libero per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con i grandi protagonisti della scena musicale italiana. Si parte domenica 29 dicembre (ore 16:30) con un doppio live di due artisti icone del pubblico: Mahmood e Emma. La notte di San Silvestro (martedì 31 dicembre, dalle ore 22) sarà una vera e propria festa della musica, un evento unico targato Deejay per salutare l’arrivo del nuovo anno insieme a Alex Farolfi, Chicco Giuliani, al corpo di ballo di Deejay On Stage, a tanti ospiti e soprese. Leggi la notizia completa.



Conto alla rovescia cominciato per la grande festa di Capodanno a Bellaria Igea Marina. L'Isola dei Platani nella notte di martedì 31 dicembre si trasformerà in un enorme contenitore musicale, con una proposta di intrattenimento davvero per tutti i gusti. Nella postazione all’intersezione con via Pascoli, si esibiranno i Moka Club. Alla consolle ci saranno i dj Molella, Teo Mandrelli e Andrea Mattei. La location da non perdere per i più piccoli sarà piazza Matteotti. Leggi la notizia completa.



Apertura live e poi musica da vivere al capodanno in un chilometro quadrato di Santarcangelo di Romagna. Alle 22,30 il concerto di The Bluebeaters, a mezzanotte un videomapping per celebrare i 50anni di Santarcangelo Festival e poi spazio ai dj, con diverse proposte musicali: una notte tutta da ballare in stile Bradipop e Velvet. Leggi la notizia completa.



Per il secondo anno consecutivo, Novafeltria festeggerà il Capodanno in piazza Vittorio Emanuele. Dalle 23 di martedì 31 dicembre si terrà la festa animata dalla musica di band locali e dal dj set di Radio Bruno. Leggi la notizia completa.



PER LA FAMIGLIA



In occasione della festa di Capodanno i Cinema Fulgor in corso d'Augusto 162 e Settebello in via Roma 70 a Rimini, martedì 31 dicembre, propongono una proiezione alle ore 21.30 a cui fa seguito un buffet dolce per brindare insieme allo scoccare della mezzanotte. Leggi la notizia completa.



Fino a domenica 12 gennaio 2020 tornano a Rimini i presepi di sabbia nella splendida cornice del mare d'inverno. Gruppi scultorei a grandezza naturale danno vita a Natività di sabbia e a spettacolari scenografie natalizie, create dagli artisti della sabbia. La tradizione del Natale rivive sulla spiaggia di Rimini, con i presepi di sabbia giganti sulla spiaggia di Marina Centro presso i bagni 3-4 e, a Torre Pedrera, al bagno 65. Leggi la notizia completa.



E’ tendoun, fino al 6 gennaio 2020 a Viserbella, via Porto Palos, bagno 53. Una tensostruttura a due passi dal mare dove si potranno trascorrere tutte le sere in compagnia tra tombole, spettacoli, commedie dialettali, musica da ballo…e il cenone di San Silvestro. Appuntamenti pomeridiani e serali. Ingresso libero. Qui le informazioni.



CULTURA



Passeggiata culturale nel centro storico. Rimini è la città che ha dato i natali a Federico Fellini ed è la città dei sogni e del divertimento, del mare. La visita guidata si svolgerà martedì 31 dicembre a piedi dal centro storico, comprendendo il Borgo San Giuliano, antico borgo di pescatori. Partirà dal mitico Fulgor, il cinema frequentato fin da bambino da Federico Fellini. Info e prenotazione 333 7352877. Leggi la notizia completa.



In occasione del Capodanno più lungo del mondo, il Museo della Città e la Domus del Chirurgo rimangono aperti per visite straordinarie. Periodo di svolgimento: 30, 31 dicembre 2019; 1, 6 gennaio 2020. Ingresso a pagamento.



Rimini riabbraccia il suo maestro: a Castel Sismondo, cuore della sua Rimini, è allestita la mostra “Fellini 100. Genio immortale. La mostra”. Inaugurata lo scorso 14 dicembre, rimarrà aperta fino al 15 marzo 2020. L’esposizione è anche una sorta di anticipazione del progetto del nuovo Museo Fellini, che si svilupperà tra Castel Sismondo, Piazza Malatesta e il Cinema Fulgor e aprirà al pubblico a fine 2020.



SPORT



A Rimini il 31 dicembre gara podistica di San Silvestro.Torna la Corrida di San Silvestro, la manifestazione sportiva (competitiva, non competitiva e camminata) che si dipanerà sulle stradine di campagna del riminese transitando sul Colle Belvedere e passando nel caratteristico ghetto storico del Castello. Per il Capodanno più lungo del mondo migliaia di runners si ritroveranno a Rimini per scambiarsi gli auguri per il nuovo anno che verrà. Leggi la notizia completa.



