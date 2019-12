Rimini, capodanno in centro storico con i Planet Funk

Eventi

Rimini

| 13:07 - 26 Dicembre 2019

Planet Funk.

Il centro storico di Rimini festeggia la conclusione del vecchio e l'inizio di un nuovo anno con la musica dei Planet Funk e dei dee-jay Daniele Baldelli e Ricky Montanari. Fra i bastioni di Castel Sismondo e le rinate mura del Teatro Galli, piazza Malatesta ospita il concerto che animerà la notte di capodanno nel centro storico di Rimini. Un susseguirsi di grandi artisti di musica elettronica traghetterano la piazza verso il nuovo anno. A cominciare sarà il giovane riminese Matteo Mussoni, nato alla console, che dalle ore 22.30 scalderà la piazza e la traghetterà oltre la mezzanotte. Toccherà poi a Dan: Ros prendere possesso della console e far ballare la piazza. Il Dj habitué dei club che contano in Riviera Romagnola è una certezza di divertimento con il suo vocal house/funky.



Sarà poi il turno di uno dei gruppi italiani più famosi nel mondo, il loro rock elettronico è stabilmente sulle frequenze di ogni radio mondiale, i loro successi sempre pronti ad essere ballati: i Planet Funk. La band presenterà una inedita versione più elettronica del nuovo album e compirà un viaggio tra i più grandi successi degli ultimi 15 anni in chiave dance floor, avvalendosi della collaborazione con alcuni dei più grandi producer della scena internazionale, che hanno fortemente voluto contribuire a questo progetto; remixando e rielaborando le canzoni più famose della band. Sul palco saranno protagonisti lo storico fondatore della band Alex Neri nel ruolo di Dvo (director virtual orchestra), Marco Baroni ai synth & tastiere e la voce originale dei grandi successi della band Dan Black.



La festa continuerà fino al mattino con due grandi nomi della musica elettronica, dee-jay vecchia scuola: Daniele Baldelli è uno dei primi dee-jay italiani, la sua musica risente di una esperienza musicale che spazia dalle balere ai club house più importanti d'europa, ha catturato da ogni stile il meglio e forgiato musica nuova, creando generi come l'afro-cosmic. Richy Montanari torna nella città natale per traghettarla nel nuovo anno, non c'è club nel mondo che non passi la sua musica e che non lo riconosca come uno dei dj più validi del panorama elettronico. Orario: dalle ore 22:30, ongresso libero.