FOTO A Riccione la spiaggia aperta di inverno: le telecamere Rai a raccontarla

| 13:06 - 26 Dicembre 2019

La “spiaggia del Sole” (stabilimenti balneari 86 e 87 via Lungomare della Liberta) protagonista questo pomeriggio (26 dicembre) su Rai3 Tg Regione alle ore 14. A Riccione la prima spiaggia in Italia aperta tutto l’anno, dove rilassarsi su lettini al sole o nell’idromassaggio riscaldato è una realtà che piace ai tanti turisti arrivati nella Perla Verde per le festività natalizie e che hanno trovato bel tempo e temperature gradevoli per passeggiare in riva al mare. Attrezzata con docce calde, lettini con plaid e cabine riscaldate, è diventata il simbolo di Riccione che vive la spiaggia 365 giorni l’anno e resterà aperta da oggi, 26 dicembre, Santo Stefano appunto, fino all'epifania.