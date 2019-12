San Silvestro al Cinema Fulgor e Settebello, proiezioni e festeggiamenti

Eventi

Rimini

| 12:31 - 26 Dicembre 2019

La sala del cinema Fulgor.

In occasione della festa di Capodanno i Cinema Fulgor in corso d'Augusto 162 e Settebello in via Roma 70, martedì 31 dicembre, propongono una proiezione alle ore 21.30 a cui fa seguito un buffet dolce per brindare insieme allo scoccare della mezzanotte. Inoltre, al Cinema Fulgor, è prevista una proiezione notturna alle ore 00:30: Nella Sala Federico il film "Amarcord" per entrare assieme nel centenario del Maestro.Nella Sala Giulietta, la commedia musicale "The Blues Brothers" del 1980, diretto da John Landis e interpretato da John Belushi e Dan Aykroyd. Biglietti: 10,00 euro a persona buffet di mezzanotte e film alle ore 21:30 - 10,00 euro a persona il buffet di mezzanotte e film delle ore 00:30 15,00 euro a persona se si voglino guardare entrambi i film (ore 21:00 e ore 00:30) compreso di buffet di mezzanotte.