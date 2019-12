Meteo Rimini: arriva aria più fredda dai balcani per l'ultimo weekend di dicembre

Attualità

Rimini

| 11:39 - 26 Dicembre 2019

Spiaggia di Rimini (foto Stiv Gentili).

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 26/12/2019 ore 11:30





Venerdì 27 Dicembre





Stato del cielo: Nubi irregolari, a tratti compatte con cieli nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in diminuzione, comprese tra 4°C e 10°C

Venti: deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.





Sabato 28 dicembre



Stato del cielo: Nuvolosità variabile per gran parte della giornata.

Precipitazioni: bassa probabilità di sporadici piovaschi in orario notturno. Assenti nella restante parte del giorno.

Temperature: in lieve diminuzione nei valori massimi, comprese tra +4°C e +8°C.

Venti: deboli/moderati da Est/Nord-Est con locali rinforzi lungo la costa.

Mare: mosso.

Attendibilità: alta.





Domenica 29 dicembre





Stato del cielo: da nuvoloso a poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in ulteriore lieve diminuzione, comprese tra +2°C e +5°C.

Venti: deboli/moderati da Nord-Est, in attenuazione a sera.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: Ritorno a condizioni maggiormente soleggiate per effetto di una rimonta dell’alta pressione dopo il veloce impulso freddo dai Balcani che caratterizza l’ultimo fine settimana del 2019. Lunedì 30 e Martedì 31 Dicembre all’insegna di tempo quindi stabile con temperature comunque in diminuzione specialmente nei valori minimi.



