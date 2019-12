Guardia medica: per le festività potenziato il servizio sul riminese

Attualità

Rimini

| 11:32 - 26 Dicembre 2019

Nel periodo delle Festività Natalizie alcuni servizi sanitari subiranno variazioni di orario..

Per tutte le Festività natalizie il servizio di Continuità assistenziale (Guardia medica, telefono 0541.787461) è stato potenziato con un aumento del personale in servizio in modo da dare risposte sempre più tempestive ed esaurienti all’utenza. Tali potenziamenti proseguiranno anche per i fine settimana dei mesi di gennaio e febbraio, in concomitanza e per far fronte al picco influenzale.



Sempre nel periodo delle Festività Natalizie alcuni servizi subiranno variazioni di orario.



Gli ambulatori vaccinali di Rimini, Riccione, Morciano, Santarcangelo, Bellaria, Novafeltria resteranno chiusi nella giornata di domani (venerdì 27 dicembre). Inoltre vi saranno le seguenti variazioni:



Morciano di Romagna – chiuso nel pomeriggio di lunedì 30 dicembre;



Bellaria Igea Marina – chiuso nella mattinata di lunedì 30 dicembre;



ambulatorio vaccinale a libero acceso di Rimini (sede di via Coriano, 38) – nelle giornate di martedì 31 dicembre (San Silvestro), chiude alle ore 12:30.



Nella giornata di martedì 31 dicembre (San Silvestro) gli ambulatori di distribuzione farmaci di Morciano di Romagna – Casa della Salute di via Arno, chiuderanno alle ore 14.



Nella giornata di domani (venerdì 27 dicembre) la sede amministrativa di via Coriano, 38 (“Colosseo”) resterà chiusa.