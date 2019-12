Capodanno tra delfini, squali e presepi "sommersi" nei parchi Costa

Eventi

Riccione

| 09:38 - 26 Dicembre 2019

Babbo Natale a Oltremare.



Il Natale è passato ma i festeggiamenti sono appena iniziati ai parchi Costa Edutainment della Riviera. Da oggi, Santo Stefano, fino all’Epifania, Acquario di Cattolica, Oltremare a Riccione e Italia in Miniatura a Rimini propongono proposte emozionanti. Per tutto il periodo d’apertura i tre parchi offrono l’ingresso gratuito a tutti i bimbi (alti fino a 140 cm) se portano una pallina di Natale, accompagnati da due adulti paganti tariffa intera. La pallina può essere realizzata anche con materiali di recupero: le più belle e curiose verranno pubblicate sui profili social dei parchi. Promozione con cumulabile con altre iniziative.



Oltremare: Babbo Natale e il compleanno di Mia



Acquario di Cattolica: presepi sommersi e incontri straordinari

Italia in miniatura con piazze..impacchettate



Nel Family Experience Park di Riccione i bimbi non vedono l’ora arriviper. Per lei tante sorprese, a partire dalla torta… che sarà davvero speciale e tutta natalizia! La femmina di tursiope sabato compirà 11 anni. La giovane delfina festeggerà con tutta la squadra di addestratori, con il pubblico, lae le altre femmine della famiglia di delfini.Dopo il grande lavoro nella notte del 24 dicembre,, in vacanza per qualche giorno. Babbo Natale incontrerà tutti i piccoli ospiti insieme alla mascotte Ulisse, per scambiarsi tanti abbracci, per consegnare dolcetti e fare belle foto ricordo. Accanto al grande albero di 5 metri d’altezza che si innalzerà nella piazza centrale e al falò, non mancheranno i laboratori creativi (per 30 bimbi a giornata) nella. Tutti al lavoro per realizzare la propria ‘’ e portarsela a casa.Nella Laguna dei delfini, la, beniamino ormai di tutte le famiglie in visita a Oltremare, coinvolgerà il pubblico in un simpaticoprima del doppio appuntamento quotidiano con, per dare spazio alla bella famiglia di tursiopi e gli addestratori del Family Experience Park di Riccione. All’ogni giorno di apertura il pubblico potrà anche gustarsi un divertenterigorosamente natalizio. Al, falchi, poiane, avvoltoi e gufi insieme alle falconiere stupiranno il pubblico con il ‘, in compagnia di altri strani personaggi in circolazione. Si potrà infine fare visita allae all’areadove incontrare io gli animali dell’aia.: nelle giornate di apertura, al puntoCapperi, lo staff eliminerà cannucce e coperchi di plastica ai bicchieri consegnati alla clientela.Oltremare è aperto dal 26 dicembre al 6 gennaio 2020, dalle 10:00 alle 17:30, anche in caso di pioggia.Nella grande vasca degli squali dell’Acquario di Cattolica è possibile ammirare fino al 6 gennaio ilL’opera, firmata dalla ceramista faentina Maria Cristina Sintoni, rappresenta unacon il bambinello deposto in una conchiglia, una stella marina come cometa, e un’ancora, a rappresentare la speranza. Accanto a quest’opera immancabile la galleria direalizzati da maestri di tutta Italia. Dall’ Emilia-Romagna arrivano i presepi di Maria Cristina Sintoni e Laura Silvagni da Faenza, Giorgio Giulianelli e Roberta Bagli da Riccione, Geo Casadei da Montescudo, Katiuscia Capitani di Saludecio, ma ci sono anche i lavori dei Guastaveglie di Deruta, in Umbria, Ferrigno di San Gregorio Armeno, Napoli, le terrecotte di Romano Dini di Montevarchi, Toscana e Daniele Foschi di Gradara (Marche). Un messaggio ecosostenibile in linea con la mission dilo si trova nei, realizzati con materiali di recupero, e neldi Natale.Sorprese ed emozioni per tutto il giorno, all’Acquario di Cattolica: alle 15 ogni giorno apre Lacon i laboratori creativi per bambini dai 4 agli 11 anni, dove si realizza una candela natalizia. Alle 16 tutti pronti per la visita guidata (gratuita)fra presepi e meraviglie del mare. Visita e laboratori sono a numero chiuso e si prenotano al desk accoglienza del percorso blu.Da non perdere gli appuntamenti giornalieri con ledi pinguini, squali, lontre e trigoni: emozione, interattività e divulgazione, in compagnia degli esperti e dei biologi.Tornano gli: i touraprono ad adulti e bambini le porte segrete dell’Acquario, a tu per tu con chi ogni giorno si prende cura degli animali da vicino.L’Acquario di Cattolica è aperto ogni domenica di dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2020, dalle ore 9:30 alle ore 18:00 (chiusura casse ore 16:30). Tutti i percorsi sono al coperto.



Italia in miniatura partecipa al Capodanno più lungo del mondo di Rimini. Nella città di Fellini il parco si presenta per queste feste con un allestimento originale e suggestivo: oltre cinquanta città in miniatura vestite a festa, decorate con luce, fiocchi, decorazioni e cartoline d’auguri giganti, in un magico gioco di proporzioni. Durante le festività saranno in funzione le più caratteristiche attrazioni del parco. Fra queste, Venezia, dove si naviga un Canal Grande ricostruito in scala 1:5, si passa sotto il ponte di Rialto e si approda in una Piazza San Marco incredibilmente realistica. Pinocchio, la fiaba italiana per eccellenza diventa un trenino che passa attraverso le scene del libro, Torre Panoramica offre una vista mozzafiato sul parco, mare e colline e Play Mart attende i più piccini per giocare in libertà. Sarà aperto anche Cinemagia7D, il cinema con oltre 7 effetti speciali dove immergersi nelle emozioni multieffect. Al Luna Park della Scienza si incontrano invece simpatici folletti scienziati nello show “Scienza sotto l’albero” tra esperimenti di fisica, chimica ed elettricità faranno delle vere magie.



Italia in Miniatura è aperta ogni domenica di dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2019 dalle 9.30 alle 16.30 (le casse chiudono alle 15)

Info: 0541.736736 - www.italiainminiatura.com