A Rimini il 31 dicembre gara podistica di San Silvestro

Sport

Rimini

| 09:16 - 26 Dicembre 2019

Partenza Corrida 2018.

Torna la Corrida di San Silvestro, la manifestazione sportiva (competitiva, non competitiva e camminata) che si dipanerà sulle stradine di campagna del riminese transitando sul Colle Belvedere e passando nel caratteristico ghetto storico del Castello. Per il Capodanno più lungo del mondo migliaia di runners si ritroveranno a Rimini per scambiarsi gli auguri per il nuovo anno che verrà. L'adesione alla manifestazione è aperta a tutti i tesserati di enti riconosciuti dal Coni di età non inferiore ai 18 anni. I non tesserati possono partecipare sottoscrivendo tessera Golden Club. Ritrovo presso Bar Lunatico ore 8.00, via Clerici 5, Villaggio I° Maggio, Rimini. Partenza Giovanile km 1 alle 9.30, ore 9.45: Corrida di San Silvestro km 10,8 a seguire non competitive km 10,8 e 5,4 (corsa, camminate e nordic walking).