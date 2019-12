Pennabilli: arrivano le telecamere per contrastare furti, vandalismo e 'stangare' chi abbandona rifiuti

Attualità

Pennabilli

| 07:59 - 26 Dicembre 2019

Telecamera (foto di repertorio).

A Pennabilli sarà allestito un circuito di videosorveglianza, con tredici telecamere fisse, per presidiare le vie di accesso di tutto il territorio comunale, frazioni comprese. In più saranno acquistate due telecamere mobili per il monitoraggio saltuario di aree sensibili al fine di prevenire furti e atti vandalici, ma anche di sanzionare chi abbandona i rifiuti. Lo spiega l'amministrazione comunale nel giornalino che riepiloga le attività dell'anno 2019: "Il sistema di videosorveglianza renderà possibile la ripresa e la registrazione delle immagini degli accessi al territorio ai fini della sicurezza e della tutela del patrimonio comunale". Il Comune di Pennabilli ha ricevuto l'ok dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le tempistiche non sono ancora note.