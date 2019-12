Babbo Natale nel riminese è arrivato in trattore e in trenino

Attualità

Valconca

| 07:47 - 26 Dicembre 2019

Babbo Natale in trattore a Montescudo Monte Colombo.

Babbo Natale e i suoi Elfi non sono arrivati in slitta trainata dalle renne, ma su un carro trainato da un trattore. La simpatica iniziativa è stata organizzata a Montescudo Monte Colombo: il 24 dicembre il carro natalizio è arrivato alle 14.30 in piazza Ugolini a Santa Maria del PIano, per poi proseguire destinazione Taverna, Osteria Nuova, Croce, Monte Colombo, Montescudo, Alboreto, Trarivi, fino all'ultimta tappa, alle 17.30, nel piazzale della Chiesa di San Savino. Neppure il tramonto del sole e l'arrivo del buio serale ha scoraggiato Babbo Natale, visto che il suo carro era dotato di luminarie. Una bellissima iniziativa che è stata fattibile grazie al contributo di alcuni cittadini volontari.



Se a Montescudo Monte Colombo Babbo Natale è arrivato sul trattore, il giorno della vigilia a San Giovanni in Marignano ha scelto un altro mezzo di trasporto: il trenino. Con lui anche gli elfi. Dopo la consegna dei doni a domicilio, alle 17 grande festa e brindisi in piazza Silvagni. L'iniziativa è stata curata dalla Polisportiva Consolini.