Banda Minatori Perticara, successo per il concerto e nuove divise donate dall'amministrazione comunale

Attualità

Novafeltria

| 17:12 - 24 Dicembre 2019

Il maestro Ermes Santolini dirige la Banda Musicale Minatori di Perticara durante il concerto natalizio.

Grande partecipazione lunedì sera (23 dicembre) nella chiesa di San Martino a Perticara per il tradizionale concerto natalizio della Banda Musicale Minatori, diretta dal Maestro Ermes Santolini. Per l'occasione i musicisti indossavano le nuove divise donate dall'amministrazione comunale di Novafeltria, a seguito dell'interessamento del sindaco Stefano Zanchini. Il concerto, organizzato per il settimo anno dalla pro loco, è un momento di aggregazione molto sentito dalla comunità di Perticara. La Banda Musicale Minatori di Perticara, che festeggerà 160 anni di attività, sarà protagonista anche del concerto di capodanno del 1 gennaio al teatro sociale di Novafeltria. In una nota su Facebook, la Banda di Perticara ringrazia "a nome di tutti i ragazzi, del presidente Marco Toni, del Maestro Ermes Santolini e di tutto il consiglio direttivo, Don Emmanuel per averci concesso la Chiesa e l'associazione Pro Loco per aver organizzato l'evento che ormai è diventata tradizione. Ultimo ma non meno importante un ringraziamento di vero cuore al Sindaco, dott. Stefano Zanchini, che si è impegnato personalmente per ridarci lustro fornendoci le nuove divise che mancavano da oltre 20 anni".