Capodanno in piazza a Novafeltria con Radio Bruno e concerto band locali

| 06:51 - 26 Dicembre 2019

Piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria.

Per il secondo anno consecutivo, Novafeltria festeggerà il Capodanno in piazza Vittorio Emanuele. Dalle 23 di martedì 31 dicembre si terrà la festa animata dalla musica di band locali e dal dj set di Radio Bruno. L'emittente numero 1 per ascolti in Emilia Romagna sarà presente con due dei tre protagonisti del programma "Una poltrona per due": lo speaker Fausto Peppi e Dj Pigi, regista della trasmissione. "Una vera e propria discoteca all'aperto - spiega il sindaco Stefano Zanchini - aspettiamo tutta la cittadinanza per festeggiare insieme in piazza Vittorio Emanuele, dopo le cene a casa e nei ristoranti". Il primo cittadino novafeltriese ricorda anche l'appuntamento del 1 gennaio con il concerto di capodanno al Teatro Sociale di Novafeltria: "Protagonista sarà la Banda Minatori di Perticara, lo scorso anno è stato molto apprezzato dalla comunità e per quest'anno lo abbiamo voluto riproporre".