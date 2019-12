Santarcangelo, parcheggio "selvaggio" in via di Vittorio: la segnalazione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:13 - 24 Dicembre 2019

Auto parcheggiate in via di Vittorio anche a ridosso dello stop.

Un nostro lettore segnala una situazione di parcheggio selvaggio in via di Vittorio, con vetture in sosta anche nei pressi dell'incrocio e del segnale di stop: "La via è doppio senso di marcia, ma le auto sempre parcheggiate in mezzo". Il nostro lettore riporta che, nonostante le segnalazioni, la Polizia Municipale non è intervenuta: "Servono più controlli. Il parcheggio, per codice della strada, è vietato a ridosso degli incroci, qui è la prassi. Ma se dovesse succedere un incidente, ne risponderebbe il Comune?", si chiede il nostro lettore.