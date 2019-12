Pioggia di peluche al Palazzetto di Rimini per i bimbi delle Case Famiglia

Attualità

| 07:33 - 25 Dicembre 2019

Lancio peluche.

Una pioggia di pelouche ha invaso il campo del Palazzetto di Rimini domenica scorsa. Grande successo per "Teddy Bear Toss" la raccolta dei morbidi pupazzi che martedì pomeriggio sono stati consegnati all'associazione Papa Giovanni XXIII. A ritirarli Stefano Vitali che racconta la soddisfazione sua e dell'associazione "Sono 1600, circa 500 in più di quanto raccolto precedentemente" dice Stefano "Inizialmente li distribuiremo nelle nostre case, poi ne porterò di volta in volta alcuni con me durante i miei viaggi. Il primo sarà a gennaio in Tanzania". Lunghi spostamenti attendono i pelouche donati "Siamo molto contenti del risultato" continua Stefano "anche se la responsabilità di distribuirli è tanta. Sono gesti che a me riempiono il cuore più di ogni altra cosa".