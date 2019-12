Concerti e tombole per il fine settimana di EcoNatale a Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:53 - 24 Dicembre 2019

Simone Antoniacci e The Christmas Band.

Concerti, tombole e proiezioni video animeranno il prossimo fine settimana a Santarcangelo. Si parte giovedì 26 dicembre alle ore 16,30 con il tradizionale concerto di Simone Antoniacci & The Christmas Band presso la chiesa del Suffragio. "Semplicemente Vita" è il titolo dello spettacolo che cercherà di esprimere un tema carico di significato e sempre attuale attraverso la musica, le parole e le immagini.



Due gli appuntamenti di venerdì 27 dicembre: alle 20,30 allo spazio Saigi è in programma la Tombola organizzata dalla Consulta del Volontariato, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Alle ore 21, invece, prende il via “Ingranaggi musicali”, il progetto di politiche giovanili nato con l’obiettivo di avvicinare giovani e mondo del lavoro in un contesto creativo e originale attraverso concerti e performance nelle aziende di Santarcangelo. Il primo appuntamento, che si terrà presso il birrificio Artigianale Noiz (via Marecchiese, 1350), propone “Splinters”, la videoproiezione di Federico Angeli e il live di “Giacomo Toni & 900 Band” e di “Unoauno”. Nel corso della serata, che è a ingresso libero, sarà possibile anche degustare le produzioni artigianali del birrificio.