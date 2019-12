Calcio RSM: cena natalizia e iniziative dell'epifania per la Libertas

Sport

Repubblica San Marino

| 12:40 - 24 Dicembre 2019

Un'immagine della tombolata della Libertas di un anno fa.

La A.C. Libertas dopo aver brillantemente superato la prima fase del Campionato di Calcio Sammarinese tra le squadre protagoniste del girone B, ha avviato il nuovo percorso in Q1 disputando le prime due partite. Ora il campionato è sospeso per riposo festivo e ricomincerà il 18 gennaio 2020.

La Dirigenza, lo Staff Tecnico e tutto il Team Organizzazione si sono ritrovati giovedì dicembre per trascorrere una serata in amicizia e in pieno spirito sportivo: in particolare, è stato fatto il punto sulla situazione tecnica, punto di partenza indispensabile per riprendere a pieno titolo la seconda parte della stagione calcistica.

Il Presidente Massimo Ghiotti, durante la cena, ha ribadito l'appoggio assoluto della Dirigenza sia alla squadra che allo Staff Tecnico: l'obiettivo resta quello prefissato fin dall'inizio, ossia il raggiungimento di traguardi importanti. La A.C. Libertas ha tutte le carte in regola per arrivare in alto.

Il Presidente ha poi sottolineato l'importanza di tutti coloro che ricoprono incarichi di responsabilità, spiegando come il loro supporto sia decisivo e motivante; un ringraziamento speciale è andato agli Sponsor, che fortificano la squadra con il contributo economico e con l'impegno costante, a cui la Dirigenza corrisponde passione e responsabilità.

Il Presidente, anche a nome del Consiglio Direttivo, ha successivamente spronato la formazione granata, al fine di iniziare la seconda parte della stagione calcistica con determinazione e potenza: solamente mettendo in campo queste doti sarà possibile raggiungere il traguardo prefissato.

La rosa dell'A.C. Libertas è attualmente composta da 20 validi calciatori: con il calciomercato che si aprirà in gennaio, la Dirigenza è decisa a rinforzare la capacità della squadra potenziando l'organico.

A conclusione del suo intervento, il Presidente ha ringraziato i presenti e i sostenitori, auspicato un proficuo lavoro ed espresso la certezza che tutti si distingueranno per passione e determinazione, confermando quella tenacia che da sempre contraddistingue la A.C. Libertas.

Infine, il Presidente Ghiotti ha invitato tutti a partecipare alla tradizionale “Tombola della Befana”, che vanta un montepremi di 5.000,00 Euro e che si svolgerà venerdì 3 gennaio alle ore 21.00, presso il Teatro Nuovo di Dogana. Inoltre è stata organizzata una nuova iniziativa, “Ultima Carta”, che si terrà sabato 11 gennaio alle ore 21.00, sempre al Teatro Nuovo, con un montepremi di 5.000,00 Euro.