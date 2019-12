La bella storia: Carabinieri "babbo Natale" per una donna in condizione di povertà

Cronaca

| 12:31 - 24 Dicembre 2019

Selfie per i Carabinieri e per Lucia.

Una bella storia di solidarietà natalizia con protagonisti i Carabinieri della stazione di Coriano. Ieri pomeriggio (lunedì 23 dicembre) una pattuglia si è presentata in un appartamento alla periferia di Coriano, abitato da Lucia, un ex dipendente del canile cittadino, per farle visita e portarle un pacco dono, ma soprattutto donarle un sorriso . La donna vive in un piccolo appartamento e fatica ad arrivare alla fine del mese, potendo contare solo su una piccola pensione. Il bel gesto dell'Arma esprime ancora una volta la vicinanza al cittadino: i Carabinieri sono presenti sul territorio non solo per prevenire e per reprimere reati, ma anche per aiutare le persone bisognose, soprattutto persone e anziani soli.