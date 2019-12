Rimini, denunciato per spaccio e arrestato per danneggiamento nel giro di un'ora

Cronaca

Rimini

| 12:12 - 24 Dicembre 2019

Ingresso della Questura di Rimini.

Denunciato per spaccio un’ora prima, esce dalla Questura di Rimini e spacca lo specchietto di un’auto di un agente di Polizia: arrestato per danneggiamento aggravato. La sequenza di reati appartiene ad un 23enne albanese. Il giovane lunedì sera era stato sorpreso con cocaina pronta per lo spaccio ed era stato identificato e denunciato. Il 23enne era stato denunciato per lo stesso reato nel giugno scorso. Una volta uscito dagli uffici, è stato notato dagli agenti mentre danneggiava in modo plateale lo specchietto di un’auto parcheggiata, sapendo benissimo che i mezzi nei pressi della Questura erano di proprietà degli agenti. Bloccato dai poliziotti è stato denunciato per danneggiamento aggravato e verrà processato per direttissima.