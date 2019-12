Il ponte di Verucchio rimane chiuso, non può tornare operativo in breve tempo

Attualità

Verucchio

| 10:34 - 24 Dicembre 2019

Ponte di Verucchio transennato.

Dall’esame approfondito del pool di ingegneri che se ne occupano, che sarà ulteriormente precisato con ulteriori indagini che saranno svolte in questi giorni, risulta che il Ponte di Verucchio non è nelle condizioni di tornare operativo in alcun modo nel breve periodo. La Provincia, ente proprietario del ponte, unitamente alla Regione Emilia-Romagna, attraverso l’Agenzia Regionale per la Sicurezza del territorio e la Protezione Civile, si stanno occupando, e continueranno ad occuparsene assiduamente nei prossimi tempi, del ripristino - nel minor tempo possibile - dell’attraversamento del Marecchia, valutando ogni migliore soluzione temporanea, anche alternativa al ponte, e strutturale definitiva, compreso la realizzazione di una nuova opera. Alle comunità locali è demandata la gestione degli aspetti organizzativi e logistici conseguenti allo stato emergenziale, fermo restando la totale collaborazione fra enti di ogni livello: Comuni, Provincia, Regione. In attesa della relazione definitiva che sarà consegnata dai tecnici nei prossimi giorni e che terrà conto anche degli ultimi calcoli e accertamenti, tutti i soggetti coinvolti rimangono in contatto ora per ora per favorire il massimo livello di collaborazione, con l'impegno di tenere informata puntualmente la comunità su ogni passaggio, anche con la convocazione di un'assemblea pubblica.