Volley San Marino, campionati fermi ma i giochi continuano tra tornei e memorial

Stefano Mascetti coach Banca di San Marino.

Si fermano i campionati di serie B maschile e C femminile per la consueta pausa natalizia (riprenderanno l'11 gennaio) ma non si ferma l’attività della pallavolo sammarinese. Per cominciare, il 27 dicembre si svolgerà l’undicesima edizione del Memorial “Alessandro ‘Cassa’ Casadei” che la Federazione sammarinese di volley, assieme alla famiglia Casadei, organizza ogni anno in ricordo di Alessandro, il capitano e palleggiatore della nazionale scomparso nel 2009. Quest’anno la formula non prevede la partecipazione della nazionale maschile. Saranno invece delle squadre formate da compagni di squadra e amici dello sfortunato giocatore a sfidarsi in match del tutto amichevoli. Si gioca nella palestra a lui dedicata a Serravalle, la casa del volley sammarinese.







Il 29 dicembre, la nazionale maschile sarà impegnata in un torneo a Bottega (Pesaro), nelle vicine Marche. Con la formula delle due semifinali dirette e delle conseguenti finali per il primo e il terzo posto, si affronteranno due squadre della serie C marchigiana, Montecchio e Montesi Pesaro; il Bellaria (serie C Emilia-Romagna) e, appunto la nazionale sammarinese. “Partecipiamo a questo torneo per aumentare l’amalgama di squadra e tenere il più possibile in condizione tanti giocatori che altrimenti soffrirebbero per un periodo di stop così lungo” – ha detto il Commissario tecnico della nazionale Stefano Mascetti che ha convocato i seguenti giocatori: Rondelli, Cicconi (palleggiatori); Elia Lazzarini, Bernardi, Oliva (centrali); Andrea Lazzarini, Benvenuti, De Luigi, Ricci (schiacciatori); Kiva (opposto); Bacciocchi, Rizzi (libero). Per impegni di lavoro, non rispondono alla convocazione il palleggiatore Lombardi e il centrale Zonzini.







La nazionale under 16 femminile gioca nel prestigioso torneo Anderlini – Moma Winter Cup a Modena, dal 27 al 29 dicembre. Le titane, guidate in panchina dal tecnico Stefano Sarti, sono inserite nel girone G con As Corlo (Fe) e Osgb Gold Abbiategrasso (Mi). “L’obiettivo della nostra partecipazione a questo torneo è cominciare a far giocare insieme il gruppo delle junior che nei prossimi mesi dovrà partecipare agli impegni internazionali in programma. – Spiega Sarti. – Le ragazze faranno esperienza in un torneo di prestigio e vivranno tre giorni di full immersion nella pallavolo”. Queste le convocate: Daniela Mattei, Sofia Michelotti (palleggiatrici); Anna Tomassoni (libero); Laura Zagrodna, Ilaria Prota, Elisa Gennari (schiacciatrici); Linda Ricciotti (opposto); Sofia Esposito, Viola Valentini (centrali); Giorgia Balducci (centrale/opposto).







Anche la nazionale under 16 maschile parteciperà all’Anderlini – Moma Winter Cup. E’ stata inserita in un giorone che comprende Pallavolo Massa e Us Castelnuovo (Re). “L’idea è far giocare questi ragazzi a un livello superiore rispetto a quello che trovano durante la stagione di club e fargli capire cosa significa far parte di una nazionale e sentirsi parte di un movimento”. – Sottolinea Marco Ricci, il tecnico che li accompagnerà in questa avventura e che ha convocato i seguenti giocatori: Davide Gasperoni, Nicolas Venturi, Tommaso Muscioni (palleggiatori); Pietro Alessandrini, Lorenzo Fantini, Federico Tura, Davide Garattoni (schiacciatori); Giacomo Maioli (opposto); Federico Borghesi, Niccolò Conti (universali); Alberto Pazzaglia, Tommaso Faitanini (centrali); Mattia Cesaretti (libero).