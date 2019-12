Calcio giovanile: Accademia Rimini Calcio vince il trofeo "Futuri biancorossi" giocatosi al Neri

Sport

Rimini

| 19:51 - 23 Dicembre 2019

I giovani calciatori dell'Accademia Rimini.

Superando 4-1 nella finalissima la Fya Riccione, l'Accademia Riminicalcio VB si è aggiudicata il 2° trofeo “Futuri biancorossi”, il torneo giovanile organizzato dal Rimini F. C. dedicato alle società affiliate che si è svolto ieri e questo pomeriggio sul prestigioso palcoscenico del "Romeo Neri". La manifestazione, quest'anno riservata alla categoria Esordienti 2008, ha visto la partecipazione di 8 società affiliate al Rimini F. C.: Verucchio Calcio, Promosport, Vis Novafeltria, Vis Misano, Polisportiva Stella, Polisportiva Sanges, Fya Riccione e, appunto, Accademia. A tutti i ragazzi e alle società sono state consegnate, dai tecnici del settore giovanile e dai dirigenti del Rimini F. C., medaglie e targhe a ricordo di questa bella due giorni. Il presidente del Rimini F. C., Giorgio Grassi, ha premiato i ragazzi che si sono aggiudicati la manifestazione.



Sergio Cingolani - Ufficio stampa e comunicazione Rimini F. C.