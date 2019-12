Basket D, Dulca Angels corsari a Osimo dopo due supplementari: 83-89

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:43 - 23 Dicembre 2019

La squadra Dulca Angels.





Dopo un supplementare il Dulca Angels ha espugnato il parquet dell’Auximum Osimo 83-89 ed ora in classifica sono a +6 dal gruppo delle seconde.

L'inizio del match fa subito capire che sarà una partita complicata; i padroni di casa grazie soprattutto al tiro da tre punti si portano sul +1 (22-21) sulla prima sirena.

Il secondo quarto inizia con gli Angels più determinati ma in chiusura di quarto i padroni di casa rimettono la testa avanti di due lunghezze: 38-36.

Nel terzo periodo Osimo cala le medie al tiro e i Dulca alternando zona a uomo e con il miglior Guziur stagionale (25 punti a fine match) mettono la testa avanti e al 30' conducono 52- 49. Il quarto periodo è sempre giocato a botta e risposta fino a che una tripla di Graciotti mette Osimo sul +3: qui gli Angels reagiscono ed in un minuto il punteggio dice 60- 66. A due minuti a fine partita, nonostante due azioni gestite bene e con la giusta pazienza la palla non entra ed una tripla da lato debole di Elling e una tripla dopo pick&roll da 9 metri e mezzo di Vignoni danno ai padroni di casa il 66-66. C'è ancora tempo per un azione per i giallo-blu ma un ottimo attacco di Chiari con arresto e tiro dalla linea del tiro libero gira sbatte sul ferro ma non entra.

La situazione diventa complicata per i Dulca soprattutto nel ruolo playmaker perché Sacchetti è in panchina solo per onor di firma, Frigoli dopo due settimane in cui non si è praticamente allenato è sotto al 50% di condizione sicché Vandi con 4 falli in 13 minuti è obbligato agli straordinari (40 minuti sui 50 totali).

Primo supplementare: i padroni di casa si portano in vantaggio segnando dalla linea della carità 8 degli 11 punti del primo overtime arrivano infatti sul tiro libero e a 2' dalla fine conducono per 77 a 70 ma un super Delvecchio trascina i clementini con canestri fondamentali da 2 e da 3 punti che sanciscono il 77-77.

Il cuore Angels però batte sempre forte. Prima Chiari (vivaio giallo-blu) nonostante il dolore al ginocchio disputa una gran partita di sacrificio, segna punti importanti ad inizio del secondo overtime, poi Delvecchio mette a referto una stoppata che cancella due punti di vitale importanza per Osimo. Infine Buzzone, un altro prodotto Angels, realizza i due punti dell’ 83-89 a 30"dalla fine decreta ufficialmente la fine delle ostilità .

Partita vera, intensa ed equilibrata dove a fine partita il pubblico sia ospite sia di casa hanno applaudito entrambe le squadre per la grinta e la voglia messa in campo dando vita ad una battaglia incredibile.

Il prossimo impegno è in trasferta l'11 gennaio ore 21.00 a Montecchio



Il tabellino



Basket Auximum Osimo - Dulca Santarcangelo Angels 83-89 d2ts

Osimo: Elling T. 25, Albo ne, Vignoni 12, Bagnarelli ne, Rossi ne, Monticelli 9, Violini 6, Silvestrelli 2, Graciotti Y. 4, Graciotti E. 10, Elling R. ne, Graciotti R. 15. All. Magrini

Santarcangelo: Frigoli 14, Gamberini 9, Delvecchio 17, Chiari 11, Vandi 2, Guziur 25, Buzzone 11, Mazza, Sacchetti ne, Cantoni ne, Tamburini ne.. All. Badioli

Arbitri: Vescovi e De Angelis.