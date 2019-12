Sant'Agata Feltria e ‘Il Paese del Natale’ per due giorni protagonisti su Rai1

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 19:15 - 23 Dicembre 2019

Domenica 22 dicembre tutti i telegiornali hanno mostrato i volontari dell'associazione di Santa Marta, portare un regalo a Papa Francesco con la carriola (che loro hanno prudentemente denominato "carretto") utilizzata dagli elfi di Sant'Agata Feltria in occasione della manifestazione "Il Paese dell Natale", di fine novembre e dicembre. La Pro-Loco che organizza l'evento ha acquistato la carriola da Livio Cinarelli, artigiano (ora in pensione) di S. Agata Feltria.





Martedì 24 dicembre, dalle ore 8.30-9.00, una delegazione de "Il Paese del Natale" sarà ospite in diretta di Rai Uno mattina, la fortunatissima trasmissione mattutina dell'ammiraglia di "mamma Rai".

Protagonisti Babbo Natale, gli elfi e le renne. Unico non in costume, sarà il presidente della Pro Loco di Sant'Agata Feltria, Stefano Lidoni.





"Siamo orgogliosi di rappresentare Sant'Agata Feltria su Rai Uno - afferma Lidoni-. È l'ennesima testimonianza che 'Il Paese del Natale' è una delle più importanti manifestazioni del settore, in grado di ben coniugare la tradizione e l'innovazione, in perfetto spirito natalizio. L'attenzione della Rai e delle altre importanti testate è un 'premio' ai tanti volontari che lavorano in silenzio e lontano dai riflettori per realizzare una manifestazione che porta lustro a Sant'Agata Feltria e all'intera Valmarecchia".