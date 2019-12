Calcio Promozione: Novafeltria, si dimette l'allenatore Mugellesi

Sport

Novafeltria

| 17:28 - 23 Dicembre 2019

Nel riquadro Giacomo Mugellesi, allenatore dimissionario del Novafeltria.

Giacomo Mugellesi non è più l'allenatore del Novafeltria. Il tecnico ha infatti rassegnato le dimissioni al termine della partita persa 4-1 con il Gatteo. La società spiega che la decisione è stata "per motivi di carattere strettamente personale". Ma c'è da rimarcare comunque le tre sconfitte consecutive, arrivate nonostante gli ingenti sforzi della società per ingaggiare diversi rinforzi e puntellare la squadra. Ancora non è stato nominato il sostituto di Mugellesi.





La nota del Novafeltria

La Vis Novafeltria Calcio comunica di aver preso atto della decisione di Mister Giacomo Mugellesi, costretto suo malgrado, a lasciare l’incarico da allenatore della Prima Squadra per motivi di carattere strettamente personali.La Società, nel rispetto di questa difficile decisione, coglie l’occasione - a malincuore - per ringraziare il mister del lavoro svolto in questi mesi. Un sentito grazie per il grande impegno, la professionalità e dedizione nei confronti dei colori gialloblu.A Giacomo va il nostro più affettuoso saluto ed i migliori auguri per un Sereno Nuovo Anno, associati alle migliori fortune in campo professionale e personale.