Valmarecchia, paura in strada: cede una scarpata tra Sant’Agata Feltria e Caseteldelci

| 16:19 - 23 Dicembre 2019

La scarpata franata sulla Sp 26.

Il maltempo e il forte vento crea ancora disagi sul territorio: questa mattina, 23 dicembre, verso le 12, una scarpata è franata invadendo la corsia della Strada provinciale 76 in direzione Casteldelci, in località Sant’Antimo, a Sant’Agata Feltria. Immediatamente sono intervenuti i mezzi della Provincia. In un primo momento si è reso necessario bloccare alla circolazione il tratto di strada interessato per metterlo in sicurezza. Successivamente si è proceduto ad attivare il senso unico alternato. I tecnici della Provincia si sono attivati per rimuovere la frana e ripristinare la situazione.