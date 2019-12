Calcio giovanile, Gabicce Gradara: pari pirotecnico degli Allievi contro la Vadese (4-4)

Sport

Gabicce Mare

| 12:27 - 23 Dicembre 2019

A destra la squadra Allievi del Gabicce Gradara.

Un pareggio e una sconfitta nel fine settimana. Ora i campionati si fermano per la sosta natalizia.



ALLIEVI

Vadese - Gabicce Gradara 4-4

Pareggio pirotecnico del Gabicce Gradara sul campo della Vadese (4-4), il secondo in rimonta, su un campo pesante ai limiti della praticabilità che ha penalizzato la squadra di Magi. Partita giocata alla pari, contro formazione come del resto le altre, composta da in grande parte da giocatori del 2003. Ad aprire le danze al 23’ la Vadese che sfrutta una disattenzione in fase difensiva: l’ attaccante si incunea in area sulla linea di fondo e batte con tiro rasoterra il portiere Simoncelli. Al 29’ il raddoppio : punizione sotto la traversa. La squadra reagisce e al 38’ arriva la rete di Delbianco (2-1): conquista palla sulla trequarti, penetra in area saltando un avversario e trafigge il portiere in uscita.

Nella ripresa il Gabicce Gradara è da subito molto determinato e al 4’arriva il pareggio con Simoncelli Elia che sfrutta al meglio una mischia in area. Tra l’11’ e il 14’ la Vadese piazza l’uno-due che mette il salita il match (4-2). Sembra tutto perduto, ma così non è. Al 20’ su un palla respinta dalla difesa Shehu al limite dell’area spara un fendente che non dà scampo al portiere avversario. Lo stesso Shehu sigla il 4-4 al 37’ su punizione.

Prossima partita in casa domenica 5 gennaio in casa contro il Nuova Montelabbate alle ore 15,30.

GABICCE GRADARA: Simoncelli Riccardo, Caico, Gabellini, Della Costanza, Magi Alberto, Del Bianco, Shehu, Magi Andrea, Giacchetti, Simoncelli Elia, Gaddoni. Nella ripresa sono subentrati Francolini, Galli, Giannone, Trufelli, Socci. All. Magi







GIOVANISSIMI

GABICCE GRADARA - VICTORIA BRUGNETTO 1-3



Sotto una pioggia battente, il Gabicce Gradara conclude l’anno con una sconfitta subendo tre gol tutti realizzati nel primo tempo. Il primo gol arriva al 13' grazie a un bel tiro imparabile di Ronchini. Il Gabicce Gradara al 19' ha la grande occasione per pareggiare: dal dischetto del rigore (netto fallo in area su Bergamini) Petese calcia a lato. Il Gabicce Gradara non demorde e un minuto dopo con Bergamini sfiora il gol con un sinistro che esce di poco.

Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 22' su autogol di Semprini, che dopo un calcio d'angolo degli avversari, di testa, in modo fortuito, beffa il proprio portiere. Al 28' Borselli viene impegnato con un tiro dalla distanza di Ceccarelli, ma nulla può al 33' sul diagonale di Paradisi che porta la partita sul 3-0.

La ripresa vede un netto dominio dei ragazzi di mister Campanelli che dopo sei minuti accorciano le distanze con un diagonale di Bergamini, servito in area da Sarli. Al 52' e 59', prima Sarli e poi Gaggi vanno vicino al gol con tiri da fuori area. Il Victoria Brugnetto si rende pericoloso al 62' con un colpo di testa di Conti, ma Borselli non si fa sorprendere e blocca.

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro domenica 5 gennaio alle ore 10:30 in casa contro il Della Rovere.

GABICCE GRADARA: Borselli (20' st. Nobile), Franca ( 1' st. Bacchini ) Della Chiara, Moutatahhir (28' st. Zampolini ), Morini, Semprini (1' st. Roberti), Bergamini (28' st. Esposito) , Finotti (22' st. Mancini), Sarli (25' st. Roberti), Petese (1' st. Fuzzi ), Gaggi. All. Campanelli