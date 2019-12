Jolly Disco Novafeltria, torna l'attesa festa di Natale: tavoli già sold out

Eventi

Novafeltria

| 12:06 - 23 Dicembre 2019

Festa al Jolly Disco.



E' oramai una tradizione, non solo per i novafeltriesi: dopo le "abbuffate" natalizie, il 25 dicembre, arriva la serata trascorsa al Jolly Disco Novafeltria, che aprirà le sue porte mercoledì alle 23 per la Christmas Night. I tavoli sono già sold-out e si prospetta una serata da tutto esaurito, dopo il grande successo della festa di compleanno del locale, tenutasi lo scorso 14 dicembre. "E' un appuntamento oramai storico per il Jolly, uno degli appuntamenti stagionali più attesi. E' piacevole vedere che tante persone dopo i pranzi e le cene con la famiglia si 'radunino' qui, per chiudere tra balli e divertimento una delle più belle giornate dell'anno", rileva il gestore Francesco Pula. "Ci facciamo le feste" è lo slogan in occasione delle festività natalizie: il Jolly Disco, al 51esimo anno di attività, "triplica" infatti il divertimento, aprendo le porte anche il 31 dicembre, per la notte di capodanno, e il 5 gennaio per l'epifania.