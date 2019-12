Baseball, San Marino ingaggia il lanciatore Angelo Palumbo: venezuelano con passaporto tricolore

Sport

| 11:56 - 23 Dicembre 2019

Il nuovo lanciatore del San Marino Baseball Angelo Palumbo.

ANGELO PALUMBO A SAN MARINO



Il San Marino Baseball ufficializza l’arrivo sul Titano di Angelo Palumbo, lanciatore destro non AFI lo scorso anno a Bolzano in A2 e attualmente in Lega Venezuelana con i Cardenales de Lara (è di sabato scorso una grande prestazione con vittoria e tre valide subite da partente nel successo 4-1 coi Navegantes del Magallanes).

Palumbo ha 24 anni, è nato a Maracaibo, in Venezuela, ed è alto 1.91. È venezuelano con passaporto italiano (il nonno paterno è emigrato da Napoli in Venezuela) e ha già vestito la maglia azzurra della nostra nazionale. Dopo aver giocato quattro stagioni nella Summer League dominicana, è andato verso l’avventura in Germania, in Bundesliga, con i Bad Homburg Hornets, club dell’omonima città a nord di Francoforte. Per lui un ruolo da partente sostanzialmente fisso e una media pgl di 3.55.

Nell’estate del 2018 arriva il trasferimento a Bolzano, dove ha giocato anche quest’anno. Nell’ultimo campionato, Palumbo ha fatto registrare un’eccellente media pgl di 0.65, con soli 7 punti guadagnati su di lui in 97 riprese lanciate. Nove vittorie e una sconfitta, tre partite complete e una media di strike-out per inning piuttosto significativa (160 in 97 riprese). Nessun fuoricampo concesso.

Attualmente, in Lega Venezuelana, ha lanciato 31.2 inning ed è nella top five per media pgl con 1.99. I Cardenales sono terzi in classifica a tre partite di distanza dalla capolista Tiburones de La Guaira.