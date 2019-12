Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera liquida nel derby l'Olimpia Teodora: 3-0

Sport

Rimini

| 11:16 - 23 Dicembre 2019

La squadra dell'Emanuel Riviera Volley.



In scioltezza (meno di un’ora di gioco) l’Emanuel Riviera vince il derby per 3-0 contro l'Olimpia Teodora Ravenna, che nelle ultime quattro sfide aveva portato i match al tie break, e si arrampica al secondo posto della classifica in solitudine a due sole lunghezze dalla capolista Jesi battuta 3-1 a Bologna.

L’approccio al match è stato giusto da parte della squadra di Calendo, timoroso invece quello della Olimpia che ha subito l’aggressività della padrone di case. Nel primo set Rimini vola sul 16-7 e lascia le avversarie a 9. Nel secondo parziale si ripete lo stesso copione con l’Emanuel precisa in battuta e avversarie che non trovano il bandolo della riscossa: 25-9. Nel terzo set l’Emanuel parte subito a gran ritmo (8-3) e mantiene un margine rassicurante tanto che le avversarie si fermano a 13 punti. Grande protagonista Rubini (23 punti). Alla ripresa del campionato – sabato 11 gennaio – scontro diretto contro la capolista a Jesi.



Il tabellino

EMANUEL RIMINI - OLIMPIA TEODORA 3- 0

EMANUEL: Orsi 3, Catalano 3, Balducci 6, Leonardi 9, Rubini 19, Ricci 9, Semprini 2, Ariano, Morolli (libero), D’Emilio 3. N.e. Benvenuti, Fiscaletti. All.: Caliendo.

OLIMPIA TEODORA: Monaco 1, Fontemaggi 7, Bendoni 3, Maiolani 3,Benvenuti, Missiroli 2, Bissoni (libero 1), Petre Paoloni (libero 2), Ceccoli, Fusaroli 1, Peroni 2. All.. Rizzi.

PARZIALI: 25-9, 25-9, 25-13.

NOTE: battute vincenti: Emanuel 9,Olimpia 1. Battute sbagliate: Emanuel 3,Olimpia 4. Muri: Emanuel 9, Olimpia 5.Errori: Emanuel 7, Olimpia 17.