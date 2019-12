Attualità

Rimini

| 11:06 - 23 Dicembre 2019

Una strada senza illuminazione a Corpolo'.

Scarsa illuminazione in zona via Zaccagnini a Corpolò. La segnalazione è giunta al numero Whatsapp della nostra redazione. "Questa è la situazione dell'illuminazione a Corpolò" scrive il nostro lettore "e non è una cosa episodica ma la normalità". La speranza del nostro lettore e dei residenti è di un pronto intervento del Comune.



Per le vostre segnalazioni via Whatsapp: 347 8809485