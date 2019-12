Cartoni in mezzo ai portici di Corso Augusto: ecco come appare la via dello shopping

Attualità

Rimini

| 09:14 - 23 Dicembre 2019

I portici dello shopping riminese con scatole vuote che restringono il passaggio. E' quanto segnala una nostra lettrice. Un accumulo di scatole dovuto all'arrivo di merce in un negozio nelle vicinanze, che è stato poi rimosso dagli addetti ma che ha comunque dato una impressione non positiva a chi si trovava a transitare in zona. "Nella nostra bella Rimini addobbata a festa, questo spettacolo è veramente fuoriluogo." scrive la riminese al numero Whatsapp della nostra redazione "Felice che un negozio lavori tanto, ma la decenza è d'obbligo". Per le vostre segnalazioni via Whatsapp: 347 8809485