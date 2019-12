Basket C Silver, i Titans chiudono il 2019 in bellezza: exploit a Gualdo (60-66) e quinto posto

Sport

Repubblica San Marino

| 00:07 - 23 Dicembre 2019

Per Andrea Raschi 26 punti e 11/11 ai liberi.



Sono Titans con la corazza di ferro quelli che emergono vittoriosi dalla trasferta di Gualdo (60-66). Titans solidi, compatti, senza paura, con tanto cuore anche quando le cose in campo non vanno bene. E' un successo importantissimo quello ottenuto in questo ultimo turno del girone d’andata, un referto rosa che lancia i ragazzi di coach Massimo Padovano al quinto posto a fine 2019. 16 i punti conquistati da Macina e compagni: 8 vittorie a fronte di 5 sconfitte, ma soprattutto un trend finale di cinque successi negli ultimi sei incontri.

PRIMO TEMPO. Parte forte, la Pallacanestro Titano. Sale 2-8 (6 di Raschi e 2 di Palmieri), poi però Gualdo entra in partita e con un parziale di 16-6 chiude il quarto sul 18-14. Nei secondi dieci minuti la squadra di casa prova a mettere insieme un break che allarghi il margine, ma i Titans tengono con tenacia e determinazione, anche in un momento poco favorevole. Già carichi di falli, i sammarinesi vanno all’intervallo sotto di 3 (34-31, bene Felici).

SECONDO TEMPO. Di ritorno dagli spogliatoi la Tiss’ You Care cambia marcia in difesa e in attacco. Gualdo segna nove punti in dieci minuti, di cui sette su tiro libero. I Titans invece sorpassano in fretta grazie alla grande vena di Andrea Raschi, immenso in questa partita. Al 30’ è 43-53, col quarto periodo che però si presenta tutt’altro che in discesa. Alti e bassi in campo. Tiss’ You Care anche a +12, Gualdo a provare a rientrare sotto la doppia cifra di margine e a riuscirci spesso e volentieri. La Pallacanestro Titano resta sempre davanti di almeno due possessi, coi quattro punti del 57-61 a rappresentare il vantaggio minimo dal terzo quarto in poi. Partita scorbutica in cui servono anche nervi saldi. Su quel +4 arriva il libero di Flan per il 57-62, poi liberi da una parte e dall’altra, ma senza che mai i padroni di casa arrivassero ad avere il tiro del pareggio.

STATS. MVP Andrea Raschi, che chiude con 26 punti e 11/11 ai liberi. Bene Felici con 13, Palmieri con 7 ed esordio positivo per Daniele Buo. Infine, dominio sotto le plance per Alberto Saponi, che ha artigliato 16 rimbalzi.



Il tabellino

BASKET GUALDO – TISS’ YOU CARE SAN MARINO 60-66

GUALDO: Marini 14, Hanelli 11, Bazzucchi 5, Manci, Moriconi 15, Depretis 4, Biagioli 3, Toppi 8, Shittu, Brunetti. All.: Paleco.

SAN MARINO: Ugolini 7, Palmieri 7, Raschi 26, Macina 2, Buo 1, Flan 4, Felici 13, Gaspari, Saponi 6, Buzzone. All.: Padovano

Parziali: 18-14, 34-31, 43-53, 60-66.