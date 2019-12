Volley A2 femminile, la leader Omag passa anche sul campo del Montale: 1-3

Sport

Rimini

| 21:53 - 22 Dicembre 2019

La Omag San Giovanni in Marignano espugna Montale e consolida il primato.

La capolista omag San Giovanni Marignano fa tredici a Castelnuovo Rangone battendo per 3-1 l’Exacer Montale. La corazzata di Saja conferma il pronostico della vigilia e va a conquistare la dodicesima vittoria da tre punti del suo campionato.



Certo è che l’Omag ha dovuto faticare e non poco per portare a casa il match. Coach Tamburello deve dosare Brina (reduce da una settimana con l’influenza), e alternare in campo le under Blasi e Bellini. Il primo parziale si chiude col minimo scarto a favore delle romagnole, che conquistano anche il secondo. Nel terzo set viene fuori tutta la grinta della squadra emiliana, che nel quarto gioca alla pari delle romagnole ma non riescono a raggiungere il tie-break. Diciannove i punti di Luketić, venti a testa per Saguatti e Pamio.





Il tabellino



Exacer Montale-omag San Giovanni in Marignano 1-3



EXACER MONTALE: Saveriano 3, Luketić 19, Blasi 1, Aguero 11, Gentili 8, Fronza 10, Bici (L1), Bellini 1, Sandoni 0, Brina 6, Migliorini 1, Giovannini ne, Tosi ne, Buffagni (L2) ne. All. Ivan Tamburello.



OMAG SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Battistoni, Decortes 16, Gray 8, Lualdi 1, Saguatti 20, Pamio 20, Bresciani (L1), Mazzon 4, De Bellis, Bonelli, Coulibaly 1. Ne. Pinali, Mandrelli (L2).All. Stefano Saja.



Saguatti e Pamio top scoreARBITRI: Paolo Scotti; Stefano Nava.



PARZIALI: 23-25; 20-25; 25-22; 23-25



NOTE: Durata set: 25’, 23’, 26’, 28’; tot. 1H 42’. Spettatori 400 circa. Exacer Montale: 1 Ace, 7 Battute sbagliate, 6 Muri; Omag San Giovanni in Marignano: 5 Ace, 14 Battute sbagliate, 4 Muri.