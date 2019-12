Calcio Promozione: Pasolini assist man, il Torconca supera 2-0 la Sampierana

Sport

Cattolica

| 18:26 - 22 Dicembre 2019

Calciatori in azione (foto di repertorio).

Sampierana - Torconca 0-2





SAMPIERANA: Zollo, Salvi, Giovannetti, Canali, Bottura, Quaranta (55’ Lanzi), Bravaccini, Petrini, Savelli, Pippi, Diversi (72’ Simoncini).

In panchina: Margheritini, Berni, Iavarone, Farfaneti, Venturi.

Allenatore: Madonia.

TORCONCA : Hisa, Franca, Franciosi (46’ Zavatta), Harrach, Musabelliu. Tombari, Ortolani (70’ Fontana) , Ferrani (89’ Picchi), Pasolini (81’ Brighi), Mani (79’ Casoli), Di Addario.

In panchina: Mancini, Guenci, De Lilla, Renzoni.

Allenatore: Vergoni.



ARBITRO: Tabaku di Faenza (Assistenti Tonti di Rimini e Watanabe di Faenza).

RETI: Mani (T) al 8’ , al 57’ Ortolani (T).

NOTE: espulso al 89’ Petrini per somma di ammonizioni. Ammoniti Giovannetti, Bravaccini, Ferrani



SAN PIERO IN BAGNO. Il Torconca espugna il comunale di San Piero con un’ottima prestazione: La Sampierana al di sotto del suo standard ha facilitato gli ospiti con alcune disattenzioni in fase difensiva. Parte forte il Torconca: al 5' Pasolini mette fuori da buona posizione dopo una incomprensione tra Quaranta e Zollo. Tre minuti dopo vantaggio degli ospiti: Canali perde palla a metà campo, parte il contropiede di Pasolini che mette al centro per l’accorrente Mani che insacca. I locali protestano per un tocco di mano dell'attaccante, prima dell'assist vincente. La Sampierana reagisce e crea due ottime occasioni: al 13’ Pippi sulla destra entra in area e dal fondo mette al centro un invitante pallone che supera il portiere, ma Savelli e Diversi giungo in ritardo e la palla esce sul fondo. La seconda occasione al 33’ con Salvi che crossa per Savelli, Hysa devia il colpo di testa. Nella ripresa al 57' arriva il raddoppio del Torconca: Pasolini ruba palla e serve Ortolani che con un tiro a giro mette nell’angolino opposto. Prova a reagire la Sampierana, al 63’ Savelli da pochi metri dalla porta calcia sul palo. Nel finale gli ospiti potrebbero arrotondare il risultato con il velocissimo Fontana, ma in tre occasioni il tiro finisce fuori. La Sampierana chiude in dieci per il doppio giallo comminato a Petrini.