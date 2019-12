Basket B, Albergatore Pro Rimini stende la capolista Bakery Piacenza: 74-71

Sport

Rimini

| 21:33 - 22 Dicembre 2019

Una fase di gioco di Albergatore Pro Rimini - Bakery Piacenza.

Importante vittoria per Albergatore Pro. Al Flaminio ha battuto la Bakery Piacenza, leader in classifica con 20 punti. Finale 74-71 dopo un match avvincente e in bilico fino alla fine, giocato davanti a circa 2300 spettatori (presente una rappresentanza ospite). L’ultima gara del 2019 è anche il giorno del Teddy Bear Toss: al primo canestro su azione tutto il pubblico ha lanciato in campo un peluche portato da casa. Tutti i peluches – sono 1600 - saranno poi donati all’Associazione Papa Giovanni XXIII.



Nel primo parziale Rimini parte bene (17-11) ma a cavallo dei primi due quarti subisce un break di 7-19 sulla bomba di Artioli e e si ritrova a - 6 (24-30 al 14'). Il match è equilibrato, Albergatore Pro, alla zona ospite, risponde con un parziale di 13-2 e va all'intervallo sul 37-32 con Broglia protagonista: suoi gli ultimi 5 punti. Rinaldi (3/3) e Rivali con 8 punti ciascuno sono i più ispirati, sugli scudi ancche Moffa almeno nella prima parte mentre dall'altra parte è Birindelli a fare la voce grossa (8 punti, 474 al tiro) bel spalleggiato da Udom (2/2 con una bomba).

Nel terzo parziale Albergatore Pro resta avanti, un vantaggio massimo di 7 punti (44-37, due liberi di Luca Bedetti), che si accorcia ad una sola lunghezza per poi tornare a +5 e a +3 a fine parziale (53-50).



Il testa a testa continua con Piacenza che si affida nuovamente alla zona. Luca Bedetti firma il +6, Pesaresi con una bomba mantiene il margine dopo il tiro all'arco di Udom il quialec poi dalla lunetta non sbagliai due liberi del 69-69 a 1'43" dalla fine. rivali infila il canestro del 71-69. A -30” Birindelli commette il quarto fallo su Rivali che realizza un solo libero (72-69). Udom sbaglia la bomba e ancora Rivali – fermato da un fallo tattico della Bakery - va in lunetta per i due liberi del 74-69 quando mancano 12”: sul match cala il sipario. C'è ancora una manciata di secondi per definire il punteggio. Finisce su 74-71.

Rimini ha tirato male da tre punti (5/14), Piacenza ha perso 22 palloni. Mvp Rivali con 19 punti e 7/16 al tiro e 5 assist. Miglior rimbalzista Rinaldi (7, 6/7 al tiro).

Con questa vittoria la squadra di Bernardi è al quarto posto alla pari dei Tigers con 18 punti alle spalle di Fabriano (24), Cento (22) e Piacenza (20). Si tornerà in campo il 5 gennaio a Civitanova.



Il tabellino



Rinascita Rimini-Bakery Piacenza 74-71



Rinascita Rimini: Bedetti L. 9, Rinaldi 13, Rivali 19, Moffa 7, Broglia 7, Ambrosin 11, Pesaresi 6, Bianchi 2. Ne. Chiari, Ramilli, Vandi. All.Bernardi.



Bakery Piacenza: Udom 10, Pedroni 6, Artioli 8, Perin 6, Chiozza NE, Bruno 8, De Zardo 12, El Agbani NE, Cena 11, Birindelli 10; All.Campanella.



ARBITRI: Caldarola e Galluzzo.



PARZIALI: 20-18; 37-32; 53-50