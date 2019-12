Meteo Rimini: allerta meteo per frane e piene dei fiumi. Si prospetta un Natale con il sole

Attualità

Rimini

| 17:50 - 22 Dicembre 2019

Sole (foto di repertorio).

Dopo il maltempo del weekend, si prospetta un miglioramento del tempo sul riminese, benché sia in vigore un allerta meteo per le piene dei fiumi e possibili frane. A Natale si prospetta una giornata soleggiata con temperature insolitamente miti per il periodo.



Previsioni della settimana per Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com





Lunedì 23 Dicembre



Martedì 24 Dicembre



Mercoledì 25 Dicembre - Natale

allerta meteo per piene dei fiumi. Dettagli: Allerta di Protezione Civile per piene e frane. poco nuvoloso al mattino, sereno nel pomeriggio-sera.: assenti.stazionarie, con valori minimi compresi fra i +4° dell’Appennino e i +8° della costa, massime fino a +13°.: moderati dai quadranti occidentali, con raffiche fino a 60-70 km/h su collina e rilievi.: mosso.: alta.nessuno.: sereno o poco nuvoloso, con passaggi nuvolosi innocui fra metà mattinata e metà pomeriggio.ssenti.: stazionarie, con valori minimi compresi fra i +3° delle zone interne e i +7° della costa, massime fino a +15° sulla fascia pianeggiante e costiera.moderati da Ovest/Sud-Ovest, con raffiche forti nelle zone interne.: poco mosso.: alta.nessuno.sereno per tutta la giornata.assenti.stazionarie, con valori minimi compresi fra +5° e +8°, massime che si spingeranno fino a +14° su zone di pianura e fascia costiera.deboli-moderati da Ovest/Nord-Ovest.: da mosso a poco mosso.: medio-alta.le giornate seguenti saranno ancora caratterizzate dal dominio dell’Alta Pressione. Se le temperature, specie nei valori minimi, subiranno un graduale calo di 3-4°, le condizioni meteo permarranno stabili e perlopiù soleggiate sulla provincia di Rimini. La ventilazione subirà un’attenuazione.Ulteriori aggiornamenti sempre disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook