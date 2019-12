Calcio D, il Cattolica S.M. piega il Pineto 2-1. E' ultimo con la Jesina

Sport

Cattolica

| 17:16 - 22 Dicembre 2019

L'attaccante Rizzitelli è andato ancora a segno.

Il Cattolica S.M. centra la seconda vittoria stagionale battendo al Calbi il Pineto 2-1 nonostante le assenze di Maggioli e Nsingi, e dell’acciaccato Gasperoni, ma con i neoacquisti Ferraro e Baijc, il primo parte titolare, il secondo in panchina. Ora i giallorossi sono all'ultimo posto in comapgnai delal Jesina.



Nel primo tempo il Cattolica passa in vantaggio al 38' tiro di Battistini, respinta corta di Shiba, Rizzitelli si avventa sul pallone e lo scaraventa in rete. In apertura di ripresa i giallorossi raddoppiano proprio col nuovo difensore Ferraro, di testa sulla respinta di Shiba sulla punizione potente di Merlonghi. Al 13′ il piento di mister Rachini accorcia le distanze sugli sviluppi di un calcio d'angolo Pepe di testa beffa Aglietti. Nell'ultimo quarto d'ora il Cattolica SM ha giocato in dieci per l'espulsione di Guarino per fallo da ultimo uomo. Sulla punizione dal limite Acquadro colpisce la traversa. Il Pineto si fa minaccioso altre volte, ma non riesce a passare.



IL TABELLINO



CATTOLICA S.M.-PINETO CALCIO 2-1



CATTOLICA S.M.: Aglietti, Croci (40′ st Bajic), Som (33′ st Barellini), Gaiola, Guarino, Ferraro, Battistini (33′ st Pasquini), Cannoni, Rizzitelli, Merlonghi, Notariale. A disp.: Cuomo, Bernardi, Tomassini, Stallone, Abouzziane, Bergnesi. All. Cascione.



PINETO: Shiba, Di Renzo, S. Amadio, Pepe, Bianciardi (12′ st Acquadro), Tomassini, Alessandro (12′ st Ciarcelluti), Speranza, 17 Festa (1′ st. Camplone), Marini (33′ st. Di Giovacchino), Marianeschi (1′ st.Simoncelli). A disp.: R. Amadio, Orlando, D’Angelo, Pierpaoli. All. Rachini.



ARBITRO: Cerbasi di Arezzo (Giangregorio di Padova e De Gregorio di Isernia).



RETI: 38′ pt Rizzitelli, 9′ st Ferraro, 15′ st Pepe.



NOTE: ammoniti: Marianeschi, Battistini, Di Renzo. Espulso: 30′ st Guarino. Angoli: 1-8.