Calcio D: Savignanese, Crema amara: sconfitta al Capanni (0-1) e ultimo posto

Savignano sul rubicone

| 16:52 - 22 Dicembre 2019

Un duello a centrocampo (foto fb del club).

Nuova sconfitta della Savignanese, questa volta in casa per mano del cinico Crama (0-1), a dispetto di una buona prova. Primo tempo di qualità da parte dei gialloblù, che però non concretizzano. Ci provano Battistini, il cui cross insidioso è spedito in corner, Manuzzi Riccardo (un tentativo fuori di poco e uno parato a terra), Manuzzi Francesco, in un caso anticipato e nell'altro messo in difficoltà da un controllo complicato, Tamagnini, beffato dal portiere rivale (abile a salvarsi di piede) e Guidi (botta deviata in corner).

A inizio ripresa la squadra gialloblu vuole proseguire con la stessa intensità: al 50' Tamagnini fugge via e mette in mezzo, arriva Battistini che colpisce a botta sicura, tuttavia Zanellato fa un altro miracolo e salva di nuovo. Goal sbagliato goal subito, una tremenda legge del calcio che si compie spesso: al 54', su corner, Giosu insacca di testa il vantaggio lombardo. La Savignanese non ci sta e si riversa subito in avanti; mischia furibonda in area, la difesa ospite in affanno libera. Passano i minuti e il punteggio non si schioda, così nel finale mister Farneti mescola le carte e butta dentro Jassey, Turci e Peluso, che appena entrato ha due chance per scardinare la difesa cremasca, ma calcia sul portiere e alto. Negli ultimi minuti Brighi e compagni insistono alla ricerca di un pareggio quanto meno meritato, ma Longobardi e Manuzzi Francesco non indovinano lo specchio della porta.

Ora la Savignanese è ultima con 12 punti. Dopo la sosta tornerà a giocare ancora in casa con la Correggese.



Il tabellino

SAVIGNANESE-CREMA 0-1

Savignanese: Mordenti, Battistini (70' Peluso), Guidi (77' Turci), Cola, Gabrielli, Tamagnini (66' Jassey), Brighi, Longobardi, Giacobbi, Manuzzi F, Manuzzi R A disp: Pazzini, Severi, Cristiani, Mantovani, Scarponi, Rossi. All Farneti

Crema: Zanellato, Kouadio, Giosu, Porcari, Orchi, Grea, Pagano, Pignat, Fall, Geroni (57' Dragoni) Campisi A disp: Romeda, Guindani, Corna, Ruscitto, Biglietti, Giordano, Corioni, Minutillo. All Dossena

Rete: 54' Giosu

Note: Ammoniti: Gabrielli, Peluso