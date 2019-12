Maxi "pattuglione" dei Carabinieri sulle strade di Rimini, "saltano" 19 patenti per guida in stato di ebbrezza

Cronaca

Rimini

| 13:24 - 22 Dicembre 2019

Il capitano dei Carabinieri di Rimini Sabato Landi durante un controllo.

Si avvicinano le festività natalizie e a Rimini i Carabinieri della locale compagnia, diretta dal Capitano Sabato Landi, hanno intensificato le attività di prevenzione e repressione dei reati, allestendo sulle strade ben diciannove posti di controllo. Sono stati ben undici, in queste prime 48 ore del weekend, gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza. Altri otto automobilisti sono stati invece solamente sanzionati, avendo un tasso alcolemico compreso tra gli 0,5 e gli 0,8 g/l. Per tutti è scattata la sospensione della patente. Al termine delle attività sono state 123 le persone identificate, un centinaio i mezzi controllati, mentre un uomo orginario della Provincia di Torino è stato arrestato: i Carabinieri hanno infatti dato esecuzione a un ordine di carcerazione in quanto l'uomo dovrà scontare pena di 6 anni e undici mesi di reclusione, come cumulo di pene detentive emesse nell'ambito di due procedimenti penali per il reato di ricettazione.