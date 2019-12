Bellaria, domenica al teatro Astra (20,30) lo spettacolo di Natale 'Music My First Love'

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:29 - 22 Dicembre 2019

Gli Allievi della Bim Music Academy.



“Music My First Love, lo spettacolo di Natale della Bim Music Academy – Ass. Quattro Quarti, torna anche quest’anno al teatro Astra di Bellaria Igea Marina (ore 20,30) per salutare l'anno che sta terminando e scambiarsi i più sinceri auguri di buon Natale in musica. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina e del sostegno della Regione.

In anteprima nazionale verrà rappresentata l’operetta: “Viaggio al Regno Natale" scritta dal maestro Tullio Visioli, uno dei protagonisti più apprezzati dei Campus estivi 2019 e stimatissimo docente di vocalità infantile e coro che ha affidato proprio al direttore della Bim Music Academy, la cantante Monia Angeli, di cantare nel disco che uscirà nell’anno nuovo i brani dell’Operetta.

Alle voci i ragazzi del progetto regionale Voce per Comunicare: al pianoforte il maestro Simone Migani, al flauto Vanessa Vigeni.

Ci sarà il gradito ritorno del coro più energico di sempre: il Grande Coro della Gustosa tornato a vivere grazie al contributo della Regione e agli spazi preziosi concessi dal Comune di Bellaria Igea Marina presso La Casa degli Artisti nella zona museale del Parco Panzini

Alle voci i coreuti del Coro; al pianoforte il maestro Simone Migani; al basso il maestro Francesco Cardelli; alla batteria il maestro Pasquale Montuori.

Si esibiranno anche gli allievi della Bim Music Academy guidati sapientemente dai maestri: Manuela Evelyn Prioli - insegnante di canto e musica d'insieme, Mirko Bellavista - insegnante di canto; Francesco Itri Tardi - insegnante di canto e propedeutica; Simone Migani - insegnante di pianoforte e musica d'insieme; Leonardo Belluco - insegnante di pianoforte

Lorenzo Laricchia - insegnante di pianoforte e propedeutica; Francesco Cardelli - insegnante di chitarra e musica d'insieme; Lucia Romagnoli - insegnante di chitarra e solfeggio; Pako Montuori- insegnante di batteria e musica d'insieme

Antolini Alessandro - insegnante di batteria; Alessandro Bolsieri - insegnante di sassofono e responsabile della musica d'insieme per gli esterni; Monia Angeli - direttore

La Bim Music Academy diretta da Monia Angeli è una accademia musicale consolidata che ha le proprie radici nel territorio bellariese e altre due importanti sedi a Rimini e a Cesena. Gli incassi della serata (offerta libera) verranno utilizzati per l'acquisto dei nuovi abiti per il Coro della Gustosa.

Per info: 3284599812, bimmusicacademy@gmail.com