Calcio D, la Sammaurese sfiora il miracolo: 3-3 col Sasso Marconi

Sport

San Mauro Pascoli

| 02:00 - 22 Dicembre 2019

La Sammaurese.



Il match di sabato con il Sasso Marconi poteva essere un regalo di Natale in anticipo per la Sammaurese. Sotto 2-0 dopo 20' i giallorossi cambiano passo, mettono a ferro e fuoco l'area avversaria e conquistano il predominio ribaltando la contesa. Poi quando meno te lo aspetti una decisione arbitrale assai dubbia cambia il volto nuovamente alla gara e la Sammaurese deve accontentarsi del punto. Resta comunque la consapevolezza che la squadra di Protti sia una squadra quadrata, tosta che sa sempre rialzarsi. Con questo spirito il 2020 sarà certamente ricco di soddisfazioni.

Gli ospiti fanno male in pochi minuti. Al 19' Draghetti firma il vantaggio di testa, duea minuti più tardi Grazhdani non sbaglia e fredda Baldassarri. La Sammaurese si sveglia dal torpore e al 36' accorcia con Costantini che su punizione è sempre più una sicurezza. Forcing finale ei giallorossi, Deniku al 45' tira, la palla viene sporcata da un difensore, ma finisce out di pochissimo.

La pausa non ferma la squadra di Protti che continua crescere ed impatta al 47' con il tiro da fuori di Merciari. La squadra di Protti è in trance agonistica. Sulle fasce i nostri giocano che è un piacere e Nicoli lo dimostra pienamente. Parte dalla difesa sulla sinistra, manda a farfalle mezza retroguardia del Sasso e scarica un poderoso tiro che vale il 3-2. I giallorossi controllano, tuttavia nel finale arriva una beffa che lascia tanto veleno in corpo. L'arbitro al minuto 84 vede un fallo di mano in area di Lombardi e assegna un calcio di rigore tra le proteste generali. Il Sasso coglie l'occasione e pareggia per il definitivo 3-3.



Il tabellino

Sammaurese-Sasso Marconi 3-3

Sammaurese: Baldassarri, Merciari, Nicoli (87′ Dalmasso), Brighi (85′ Mingucci), Santoni, Lombardi, Lombardi, Scarponi, Pieri (87′ Noschese) , Costantini, Deniku (71′ Lisi). A disp.: Ramenghi, Rosti, Solla, Borghi, Diop, Noschese. All. Protti.

Sasso Marconi: Masinara, Mele, Magliozzi (67′ Zannoni), Monti (57′ Seck), Cosner, Serra, Grazhdani (52′ Galeotti), Prati (74′ Olonisakin), Della Rocca, Draghetti, Rrapay. A disp.: Cheli, Blandfamura, Galassi, Margotta, Cordisco. All. Farneti.

Reti: 19′ Draghetti, 21′ Grazhdani, 36′ Costantini, 47′ Merciari, 61′ Nicoli, 84′ Draghetti (rig.).

Note: Ammoniti: Lombardi, Mingucci, Mele, Zannoni.